Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur? - Haberler

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Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin

Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna, "Donbass'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz" şeklinde yanıt verdi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Haberler

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