Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan, Yemen'deki durumu görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Yemen'deki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Yemen'deki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) BAE'nin sivil unsurlarına saldırıları çerçevesinde Yemen'deki durumun ele alındığı görüşmede, iki taraf, Yemen meselesinin güçle çözülemeyeceğini ve tüm siyasi ve dini güçlerin katılımıyla barış sürecinin en kısa zamanda başlatılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Yemen meselesinin çözülmesi amacıyla özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, çeşitli uluslararası platformlarda adımların koordine edilmesi konusunda mutabık kalındı.

İki bakan, görüşmede Rusya ve BAE arasındaki ilişkileri ve anlaşmaları ele aldı.