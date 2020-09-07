Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Şam'da Esad'la görüştü Gelen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'a gelerek rejim lideri Beşar Esad ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'a gelerek rejim lideri Beşar Esad ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Şam rejimi lideri Beşar Esad'ın daveti üzerine Suriye'ye gitti. Lavrov ve Borisov, Şam Uluslararası Havaalanı'nda, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rus ve Suriyeli diplomatlar tarafından karşılandı. Lavrov ve Muallim karşılama töreninin ardından Dışişleri Bakanlığı binasına giderek burada özel bir görüşme gerçekleşti. Lavrov ve Muallim'in görüşmesinin ardından Rus ve Şam rejimi heyeti, Esad'ın Başkanlık konutuna geçti. Burada Lavrov ve Esad bir görüşme gerçekleştirdikten sonra basın toplantısı yapıldı. Esad'ın davetlisi olarak Şam'a geldiklerini söyleyen Lavrov, "Esad'ın davetlisi olarak yaptığımız uzun mülakat sırasında sahadaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık, Suriye'deki durumun göreceli sakin olduğunu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık" dedi. Ülkedeki silahlı grupları 'terörist' olarak yorumlayan Lavrov, "Suriye topraklarında kalan terörist yatakları temizleniyor ve temizlenmeye devam edilecek" dedi.

Görüşmede Esad'ın maskesi dikkat çekti

Lavrov ve Rus heyetini kapıda karşılayan Esad karşılama ve görüşme sırasında maskesini hiç çıkarmadı. Esad toplantı sırasında Rusya ve Suriye'nin ülkede çalışan şirketlere uygulanan yaptırım sorununun çözümünde ilerleme sağladıklarını ifade ederken iç savaşın yaşandığı Suriye'de yaşanan ekonomik sorunlar konusunda Rusya'nın kendilerine destek verdiğini ve bu anlamda Rusya'ya teşekkür ettiklerini söyledi. Esad açıklamasında, "Tüm Suriye halkı adına Rusya ve Rus halkına askeri, ekonomik ve siyasi konularda ki desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Savaşın ve ekonomik konularda yaşadığımız sorunlarda Rusya'nın desteğine minnettarız" dedi.

Lavrov, Libya konusunda suçlamaları reddetti

Esad ile gerçekleşen basın toplantısının ardından Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallim ile kameraların karşısına geçen Sergey Lavrov, Rusya'nın Libya politikaları konusunda da kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek, "Rusya'nın Suriye ve Libya'ya paralı askerler gönderdiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Libya ve diğer ülkelerde, Amerika'da Afrika'da veya Avrupa'da, Rusya'ya aleyhinde suçlamalar var. Rusya, somut delil olmadan suçlanmaya devam ediliyor" diyerek tüm suçlamaları reddetti.

Basın toplantısında Lavrov'dan Türkiye açıklaması

İdlib'te Şam rejiminin sivil halka ve muhaliflere yaptığı saldırılardan sonra Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmaları hatırlatan Lavrov, İdlib'le ilgili Rus-Türk mutabakatlarının olumlu etkilerinin olduğunu söyleyerek, "Suriye hükümetinin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği topraklar, Rus-Türk mutabakatlarının imzalandığı andan itibaren önemli oranda arttı" dedi. Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın gerilimi azaltma bölgesindeki en önemli bölgenin İdlib olduğunu ifade ederek bu yönde somut adımların olduğunu bunlar arasında ılımlı muhaliflerin ve teröristlerin ayrılması, M4 karayolunun özgürleştirilmesi ve bu karayolu üzerinde güvenlik koridoru oluşturulması yönünde görev dağılımlarının olduğunu söyledi. Tüm bu adımların yavaşça fakat kararlı bir şekilde atıldığını söyleyen Lavrov, "Bu çalışmaların sonuna kadar süreceğini beklemek için tüm gerekçeler mevcut" diyerek Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaya güvendiklerini ima etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti

Astana formatındaki görüşmelerde imzalanan anlaşmaları hatırlatan Lavrov, "Suriye'nin egemenliği konusuna gelirsek, Astana formatındaki istisnasız tüm belgelerde, Rus-Türk mutabakatlarında Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği ve ayrılıkçı eğilimleri teşvik etmeyeceği yazıyor" diyerek Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. - ŞAM

Kaynak: İHA