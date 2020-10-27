Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi

27.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:53
Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temasta bulunduğu ve bu nedenle karantinaya girdiği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temasta bulunduğu ve bu nedenle karantinaya girdiği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı belirtildi. Lavrov'un kimle temasta olduğu açıklanmazken; sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Lavrov, 26 Ekim'de Yunanistan ziyaretinden Rusya'ya dönmüştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Işın Karaca Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Cüneyt Çakır Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 18:54:31. #1.14#
title