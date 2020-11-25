Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

25.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin arasında yapılan görüşmede Rus silah teknolojisinin Irak'a pazarlanması, Rusya'nın petrol alanında Irak'a yaptığı yatırımlar ve Suriye'deki gelişmeler gibi önemli konular ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin arasında yapılan görüşmede Rus silah teknolojisinin Irak'a pazarlanması, Rusya'nın petrol alanında Irak'a yaptığı yatırımlar ve Suriye'deki gelişmeler gibi önemli konular ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binasında görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmenin ardından Lavrov ile Hüseyin birebir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Rus silahlarının Irak'a satışı ve Rusya'nın Irak'a yatırımları gibi önemli konular ele alındı. Lavrov, Irak'ın her türlü askeri ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını söylerken; Fuad Hüseyin ise "Yaptığımız toplantıda askeri ve teknik işbirliği alanında bazı konulara değindik. Bu konu Irak Savunma Bakanı'nın, Rusya ziyaretinde daha kapsamlı olarak ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Irak'a petrol yatırımları 13 milyar doları aştı

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Lavrov, Hüseyin ile yaptıkları görüşmede ekonomik ilişkilerin de ele alındığını ifade ederek, "Rusya'nın en büyük enerji şirketleri olan Lukoil, Rosneft, Gazpromneft ve Başneft'in petrol alanında Irak'a yatırımları 13 milyar doları aştı" dedi. Lavrov, Rus işadamları ve Iraklı işadamları ile ekonomik işbirliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Lavrov, "Suriye toprakları da dahil olmak üzere bölgedeki tüm terörist grupların varlığını tamamen ortadan kaldırmak için Irak ile işbirliği yapıyoruz. Bu anlamda Irak ile Rusya'nın askeri uzmanlarının işbirliğini yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında Lavrov ve Hüseyin aynı ifadeleri kullanarak, Moskova ve Bağdat'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

(İHA)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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