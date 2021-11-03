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Son Dakika | Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı ile CIA Direktörü, Moskova'da görüştü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Son Dakika | Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı ile CIA Direktörü, Moskova'da görüştü

Son dakika haberleri: Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un Moskova'da bir araya geldikleri bildirildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un Moskova'da bir araya geldikleri bildirildi.

SVR'den yapılan yazılı açıklamada, Narışkin ile Burns'un Moskova'da görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların uluslararası terörle mücadele kapsamında Rus-Amerikan ilişkilerini istişare ettikleri aktarıldı.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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