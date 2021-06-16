Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa...
Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk Anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti" dedi. - CENEVRE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı