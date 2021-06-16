Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa...
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Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa...

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, 'Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk Anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde.
Erdoğan: "(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde.

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Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa... - Haberler
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