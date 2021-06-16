Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa...

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Biden ile müzakerelerde bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık.