Putin: "Rusya ve Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" - Haberler
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Putin: "Rusya ve Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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