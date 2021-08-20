Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını...

Bir son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını belirterek, Afganistan'dan "mülteci süsü ile teröristlerin komşu ülkelere girişini" önlemenin önemli bir konu olduğunu söyledi.