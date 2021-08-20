Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını...
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Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını...

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını belirterek, Afganistan'dan "mülteci süsü ile teröristlerin komşu ülkelere girişini" önlemenin önemli bir konu olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını belirterek, Afganistan'dan "mülteci süsü ile teröristlerin komşu ülkelere girişini" önlemenin önemli bir konu olduğunu söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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