Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ukrayna'yı görüştü
AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Ukrayna'yı görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Ukrayna'yı görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Niinistö telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ele alındığı görüşmede, Putin, Ukrayna temsilcileri ile devam eden müzakereler hakkında Niinistö'ye bilgi verdi.
?Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarının oluşturulması konusunun da ele alındığı görüşmede, Putin ve Niinistö, Ukrayna ile ilgili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Dmitri Chirciu - Güncel