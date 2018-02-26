Putin Talimat Verdi, Doğu Guta'da Sivillerin Tahliyesi İçin Koridor Açılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad rejiminin ablukasında bulunan Doğu Guta'da insani koridor açılması için her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması emrini verdi.

MUHALİFLERİN ELİNDE

Şam, yakınlarında muhaliflerin elinde kalan tek bölge olan Doğu Guta'ya günlerdir Rus ve Suriye güçleri hava saldırıları düzenliyordu.

TAHLİYE BAŞLAYACAK

Suriye'nin başkenti Şam'a yakın Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi için insani koridor kullanılacak.

SAVUNMA BAKANI DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada gelişmeleri doğrulayarak insani koridor açılması için çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

BMGK ATEŞKES KARARI ALMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Guta'da yaşanan insani dram nedeniyle Suriye'de 1 ay boyunca geçerli olacak bir ateşkes ilan edilmesini öngören 2401 sayılı kararı kabul etmişti.

5 SAATLİK İNSANİ YARDIM ARALARI VERİLECEK

Hatırlanacağı gibi Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Suriye ordusunun operasyonlarının devam ettiği Doğu Guta'da her gün beş saatlik insani yardım aralarının verileceğini açıkladı.