Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 18 ölü

Rusya tarafından Ukrayna'nın Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın Odessa şehrindeki yetkililer, düzenlenen füze saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca ülkenin başkenti Kiev'in yakınında bulunan Brovary kasabasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel