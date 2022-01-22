Rusya'dan "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a askeri sevkiyat - Haberler
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Rusya'dan "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a askeri sevkiyat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Su-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere Belarus'a askeri sevkiyat yaptı.

Rusya, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Su-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere Belarus'a askeri sevkiyat yaptı.

Rusya-Belarus Birlik Devletleri kapsamında 10 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Rusya, Belarus'a askeri sevkiyatlarına devam ediyor. Dün ülkenin uzak doğu bölgesinden 2 adet S-400 hava savunma sistemini Belarus'a gönderen Rusya, bugün ise 12 adet Su-35 savaş uçağını Belarus'a gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi'nden kalkan savaş uçaklarının sevkiyatına ilişkin görüntüler paylaşırken, trenle Belarus'a yapılan tank ve ağır zırhlı araçların sevkiyatına ait görüntüler de birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'dan Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı için Belarus'a askeri sevkiyat

Rusya'dan Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı için Belarus'a askeri sevkiyat

Rusya'dan Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı için Belarus'a askeri sevkiyat

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Belarus, Savaş, Rusya, su, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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