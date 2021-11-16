Son dakika: Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: - Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü Rusya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, tır ile çarpışan arabasında yanarak can verdi.

- Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

MOSKOVA - Rusya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, tır ile çarpışan arabasında yanarak can verdi.

Rusya'nın Tver Bölgesindeki Rameşkovski kentinin Tver-Bezhetsk otoyolunda yağmur nedeniyle bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen tıra çarpan araç, savrularak yoldan çıktı. Aracın çarptığı tır sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki durağı teğet geçerek ormanlık alana daldı.

Kazadan sonra bölgeye giden kurtarma ekipleri, ormanlık alana giren 41 yaşındaki tır sürücüsünü kurtardı. Araçtaki yangın nedeniyle sürücünün kurtarılması zorlaşırken, 31 yaşındaki diğer sürücü ise yanarak can verdi.

Tır sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da öğrenildi.

Tver Bölgesi Soruşturma Komitesi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika: Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

Son dakika: Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

Son dakika: Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

Rusya yörüngedeki faal olmayan uydusunu füzeyle vurdu

Rusya yörüngedeki faal olmayan uydusunu füzeyle vurdu

 Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

 Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title