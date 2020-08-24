Son dakika! Rusya'daki Belarus protestolarında 11 kişi gözaltında Son dakika haberlerine göre Belarus'ta yaşanan siyasi krizin en fazla yansıdığı Rusya'da protesto gösterilerine katılan 11 kişi, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Belarus'ta yaşanan siyasi krizin en fazla yansıdığı Rusya'da protesto gösterilerine katılan 11 kişi, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Belarus'ta hafta sonunda muhalefetin Minsk'te büyük bir miting yapması ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun eline aldığı kalaşnikof marka silahla protestoculara gözdağı vermesinden sonra Rusya'nın başkenti Moskova'da da gösteriler yapıldı. Moskova'da bulunan Belarus'un Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan 300'e yakın muhalif Belarus vatandaşı buradan Lukaşenko'ya istifa çağrısında bulundu. Protestoların sonlandırılmasını isteyen Rus polisinin talebini yerine getirmeyen protestocuların sloganlarını sürdürmesi üzerine polis tarafından protestolara müdahale edildi. İçişleri tarafından yapılan açıklamada, eylemler sırasında 11 kişinin gözaltına alındığı ve gece boyunca süren işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları ifade edildi.

Lukaşenko yanlılarından destek eylemi

Moskova'da yaşanan protesto gösterilerine polisin müdahale etmesinin ardından bu kez Lukaşenko taraftarları büyükelçilik binası önünde toplandı. Eylemciler, Sovyetler Birliği marşları söyleyerek Lukaşenko'ya desteklerini duyurmaya çalıştı. Rus polisinin, Lukaşenko yandaşlarının gösterilerine müdahale etmemesi dikkat çekti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA