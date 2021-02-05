Son Dakika | Rusya'da tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı
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Son Dakika | Rusya'da tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

05.02.2021 09:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:07

Son dakika haberlerine göre Rusya'da vagonların üzerinde oyun oynayan 2 çocuktan biri, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'da vagonların üzerinde oyun oynayan 2 çocuktan biri, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da okul çağındaki 2 çocuk, tren istasyonuna girerek boş vagonların üzerine çıktı. Burada oyun oynayan ve sohbet eden çocuklardan biri kollarını kaldırınca trenin enerji aldığı elektrik kablosuna temas etti. Elektrik akımına kapılan çocuk bir anda vagonun üzerine serildi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, olay yerine ambulans gönderildi. Çocuğun elektrik akımı nedeniyle olay yerinde hayatı kaybettiği tespit edildi. Ölen çocuğun arkadaşının şok geçirerek hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, çocukların girmesinin yasak olan bölgede yaşanan olayda ihmali olanların araştırılmaya başlandığı ifade edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Son Dakika | Rusya'da tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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