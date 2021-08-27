Son dakika! Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü
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Son dakika! Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü

Son dakika! Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın Perm bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya'nın Perm bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya'nın Merkez Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 savaş uçağının Perm bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta mühimmatın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Su-24, tamir edilmek üzere bakım merkezine yaptığı uçuş esnasında Perm kentinden 95 kilometre uzaklıkta kaza yaptı. Gelen bilgiye göre, pilotlar, fırlatma sistemiyle canını kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde "İl-112V" tipi askeri nakliye uçağı, 17 Ağustos'ta eğitim uçuşu sırasında düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

18 Ağustos'ta da Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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