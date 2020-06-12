Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 8 bin 987 yeni koronavirüs vakası
Bir son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 8 bin 987 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
12.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:17
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 987 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 511 bin 423'e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 987 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 511 bin 423'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 183 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 715'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA