Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 yeni koronavirüs vakası
Son dakika habere göre Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
21.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:19
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 584 bin 680'e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 584 bin 680'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 109 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 111'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA