Son Dakika: Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 yeni koronavirüs vakası
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Son Dakika: Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri... Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son Dakika: Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 yeni koronavirüs vakası
02.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:34

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 661 bin 165'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 661 bin 165'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 147 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 683'e ulaştığını açıkladı.


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Kaynak: DHA

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