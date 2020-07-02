Son Dakika: Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberleri... Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 661 bin 165'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 760 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 661 bin 165'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 147 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 683'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA