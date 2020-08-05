Son Dakika | Rusya'da son 24 saatte 5 bin 204 yeni koronavirüs vakası Son dakika dünya haberine göre Rusya'da son 24 saatte 5 bin 204 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 204 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 866 bin 627'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 204 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 866 bin 627'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 139 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 490'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA