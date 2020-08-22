Son dakika! Rusya'da son 24 saatte 4 bin 921 yeni koronavirüs vakası Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da son 24 saatte 4 bin 921 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 921 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 951 bin 897'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 921 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 951 bin 897'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 121 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 310'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA