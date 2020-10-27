Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti

27.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:10
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 1 milyon 547 bin 774'e çıkarken, salgına karşı bazı tedbirler yeniden getirildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 1 milyon 547 bin 774'e çıkarken, salgına karşı bazı tedbirler yeniden getirildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 550 artarak 1 milyon 547 bin 774'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 12 bin 844 artışla 1 milyon 158 bin 940'a ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 320 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görüldü ve böylece toplam hayatını kaybeden sayısı 26 bin 589 oldu.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,4'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 312 artarak 405 bin 352'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 artışla 6 bin 503'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı yeniden tedbirler alındı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 58 milyon 200 Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı tedbirleri yeniden sıkılaştırma yönünde karar alındığı bildirildi.

Karar gereği, yarından itibaren ülke genelinde halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunlu hale gelecek.

Ayrıca, 23.00-6.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin çalışması yasaklandı.

Bölge yönetimlerine 65 yaş üstü ve risk grubunda bulunan vatanadaşların korunması yönünde ek önlemlerin alınması önerilerek, halkın yoğunlukla bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarının artırılması gerektiği belirtildi.

Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 17 bin 347 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüş, 21 Ekim'de de Kovid-19 nedeniyle 317 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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