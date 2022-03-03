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Rusya'da savaş karşıtı gösteriler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya'da savaş karşıtı gösteriler devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri operasyonların 7'nci gününde Rusya'daki savaş karşıtları sokakları terk etmedi.

- Rusya'da savaş karşıtı gösteriler devam ediyor

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri operasyonların 7'nci gününde Rusya'daki savaş karşıtları sokakları terk etmedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatma kararının hemen ardından ülkenin hemen hemen tüm kentlerinde protesto gösterileri devam ediyor. Başta başkent Moskova, St. Petersburg, Krasnodar ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde düzenlenen gösterilerde, Rusya'nın Ukrayna'dan geri çekilmesi istendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı da sloganlar atan göstericilere, Rus polisi müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında aralıklarla çatışmalar da çıkarken, binlerce kişi gözaltına alındı. Moskova Şehir Mahkemesi eylemlere katılan 60 kişinin tutuklandığını duyururken, Rusya İçişleri Bakanlığı 1 haftada 600'ün üzerinde göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya'daki OVD Info sivil toplum kuruluşu, 729'u bugün olmak üzere toplam 7 bin 580 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Rusya'da savaş karşıtı gösteriler devam ediyor

Rusya'da savaş karşıtı gösteriler devam ediyor

Rusya'da savaş karşıtı gösteriler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Moskova, Ukrayna, Savaş, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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