Son Dakika: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti
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Son Dakika: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 907 bin 758'e, ölü sayısı 15 bin 384'e çıktı.

Son Dakika: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti
13.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:17

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 907 bin 758'e, ölü sayısı 15 bin 384'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 57 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 907 bin 758'e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 124 artarak 15 bin 384'e, iyileşen sayısı 6 bin 98 artarak 716 bin 396'ya ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,3'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 692 artarak 250 bin 303'e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 622'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 290 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 31 milyon 500 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya'ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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