Son dakika! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 10 bine yaklaştı
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Son dakika! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 10 bine yaklaştı

Son dakika haberi... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 9 bin 995'e, ölü sayısı 17 bin 528'e çıktı.

Son dakika! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 10 bine yaklaştı
03.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:15

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 9 bin 995'e, ölü sayısı 17 bin 528'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 995 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 9 bin 995'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 114 artarak 17 bin 528'e, iyileşen sayısı 5 bin 766 artarak 826 bin 935'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 24'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 264 bin 374'e, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 857'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 307 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 37 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.

-Rusya 3 ülkeyle daha uçuşları yeniden başlatıyor

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler Cumhuriyeti ile uluslararası uçuşların yeniden başlatılması kararı alındığı bildirildi. Buna göre Kahire'ye haftada üç kez, Dubai'ye haftada iki kez ve Maldivler'e de haftada iki kez uçuş yapılacak.

Ayrıca İsviçre ile haftada bir kez olan uçuşlar dörde çıkarılıyor.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre'ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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Kaynak: AA

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