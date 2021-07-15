Son Dakika | Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Son Dakika | Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 791 ile günlük en yüksek can kaybı açıklanırken toplam ölü sayısı 146 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 791 ile günlük en yüksek can kaybı açıklanırken toplam ölü sayısı 146 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 25 bin 293 artarak 5 milyon 882 bin 295'e, iyileşen sayısı 21 bin 493 artışla 5 milyon 278 bin 976'ya ulaştı.

Son 24 saatte 791 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 146 bin 69'a çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 237 artarak 1 milyon 448 bin 835'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 101 artışla 24 bin 68'e yükseldi.

Dün, ülke genelinde 23 bin 827 kişi virüse yakalanmış, 786 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika! Bakan Koca'dan 'Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Sertab Erener Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 11:56:22. #1.14#

title