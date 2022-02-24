Son dakika! Rusya'da kargo uçağı düştü, mürettebat öldü
AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Rusya'nın Voronej bölgesinde An-26 tipi kargo uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.
Rusya'nın Voronej bölgesinde An-26 tipi kargo uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde uçan An-26 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.
Mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel