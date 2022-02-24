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Son dakika! Rusya'da kargo uçağı düştü, mürettebat öldü

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika! Rusya'da kargo uçağı düştü, mürettebat öldü

Son dakika gündem haberi: Rusya'nın Voronej bölgesinde An-26 tipi kargo uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya'nın Voronej bölgesinde An-26 tipi kargo uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde uçan An-26 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.

Mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Rusya, Güncel, Haberler

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