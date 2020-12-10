Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı

10.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:02
Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Rusya'da yapımı süren Volga nehrindeki köprünün inşası sırasında vinç devrildi.

Rusya'da yapımı süren Volga nehrindeki köprünün inşası sırasında vinç devrildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Rusya'da Volga nehrinin üzerinde yapımı süren köprünün inşası sırasında vinç aniden devrildi. Vincin devrilmesi sonucu 5 işçi nehre düştü. Talihsiz olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Vincin devrilme anı ise inşaat şantiyesinin güvenlik kamerasında an be an kaydedildi. Yetkililer, kazanın köprü demirlerinin yerleştirilmesi sırasında meydana geldiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı
Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Rusya'da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:02:52. #1.15#
title