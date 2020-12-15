Son dakika: Rusya'da huzurevinde yangın: 11 ölü
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Son dakika: Rusya'da huzurevinde yangın: 11 ölü

15.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:48
Son dakika: Rusya'da huzurevinde yangın: 11 ölü

Son dakika gündem haberine göre Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde huzurevinde çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde huzurevinde çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İşbuldino köyündeki huzurevinde yangın çıktı.

16 kişinin bulunduğu tek katlı binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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