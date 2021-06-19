Son dakika haberleri... Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü
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Son dakika haberleri... Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü

Son dakika haberleri... Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü
İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir havai fişek deposunda çıkan yangın 3 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

- Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir havai fişek deposunda çıkan yangın 3 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerine doğru bir havai fişek deposunda yangın çıkmıştı. Yangın depoda havai fişek patlamalarına neden olurken, patlamalar nedeniyle yangın deponun yanındaki binaya da sıçramıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi gönderilmesine rağmen depodaki patlamalar nedeniyle yangın kontrol altına alınamayınca devreye yangın söndürme helikopterleri girdi. Toplamda 700 metrekarelik bir alanda etkili olan yangın, 3 helikopterin müdahalesi sonucu kontrol altına aldı.

Depoda oluşan 100'den fazla patlama nedeniyle bölgede kırmızı alarm ilan edilirken, depo ve çevresindeki binalarda bulunanların ilk yangın sırasında kaçtığı ve kimsenin zarar görmediği ifade edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibinden ise 3 kişinin yaralandığı belirtilerek, itfaiyecilerden 2'sinin ayakta tedavi gördüğü, 1 itfaiyecinin ise hastanede tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü
Son dakika haberleri... Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü
Son dakika haberleri... Rusya'da havai fişek deposundaki yangın helikopterlerle söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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