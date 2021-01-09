Son dakika: Rusya'da depoda yangın

Rusya'da bir depoda yakıt değişimi sırasında yangın çıktı. Yangında dumanlar gökyüzünü kararttı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Vasileostrovsky bölgesindeki terk edilmiş bir depoda çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangının depoda bulunan kazan dairesi için yapılan yakıt değişimi sırasında meydana geldiğini belirtti. Bakanlık, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade ederken, yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede bulunan bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında,dumanlar gökyüzünü kararttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı