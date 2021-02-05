Son dakika... Rusya'da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçının kurtarılma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Rusya'da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçının kurtarılma anı kamerada

05.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:59
Son dakika... Rusya'da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçının kurtarılma anı kamerada

Son dakika gündem haberine göre Rusya'nın Elbrus bölgesindeki kayak merkezinin pistinden çıkan kayakçı 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düştü.

Rusya'nın Elbrus bölgesindeki kayak merkezinin pistinden çıkan kayakçı 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düştü. Kayakçının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.

Olay, Rusya'daki Elbrus kayak merkezinde meydana geldi. Kayakçının aniden pistten çıktığı ve daha sonra pistin yakınındaki yaklaşık 15 metre derinliğinde olan buz çatlağına düştüğü ifade edlidi. Kayakçının düşme esnasında buza takılması nedeniyle daha derine düşmemesi şans olarak nitelendirildi. Arama kurtarma ekiplerinin kayakçıyı düştüğü buz çatlağından 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldığı ifade edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Rusya'da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçının kurtarılma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:03:49. #1.15#
title