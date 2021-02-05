Son dakika... Rusya'da 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düşen kayakçının kurtarılma anı kamerada

Rusya'nın Elbrus bölgesindeki kayak merkezinin pistinden çıkan kayakçı 15 metre derinliğindeki buz çatlağına düştü. Kayakçının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.

Olay, Rusya'daki Elbrus kayak merkezinde meydana geldi. Kayakçının aniden pistten çıktığı ve daha sonra pistin yakınındaki yaklaşık 15 metre derinliğinde olan buz çatlağına düştüğü ifade edlidi. Kayakçının düşme esnasında buza takılması nedeniyle daha derine düşmemesi şans olarak nitelendirildi. Arama kurtarma ekiplerinin kayakçıyı düştüğü buz çatlağından 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı