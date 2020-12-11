Son dakika: Rusya'da 100 bin askere korona virüs aşısı yapılacak
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Son dakika: Rusya'da 100 bin askere korona virüs aşısı yapılacak

11.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:17
Son dakika: Rusya'da 100 bin askere korona virüs aşısı yapılacak

Bir son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 20 gün boyunca 100 bin Rus askerine daha korona virüs aşısı uygulanacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 20 gün boyunca 100 bin Rus askerine daha korona virüs aşısı uygulanacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rus ordusunda toplu aşılama sürecinin başladığını bildirerek, 2 bin 500'den fazla askere, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının yapıldığını duyurmuştu. Ülkede Sputnik V aşısının halka uygulanmasına da dün itibariyle başlamış, toplu aşı uygulaması kapsamında 150 binden fazla sivile aşı yapılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konashenkov, Rus askerlerine aşı uygulaması çalışmalarına devam edildiğini ve 100 bin askerin daha aşılanacağını açıkladı. Konashenkov konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun onay ve planına göre 2020 yıl sonuna kadar 100 bin asker aşılanacak" dedi. Aşının askerlere uygulanması için yapılan hazırlıklar kapsamında 300 kişilik sağlık ekibi kurulduğu ve aşının sevkiyatı için tıbbi taşıma ürünlerinin kullanıldığı belirtildi. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V'nin hazırlık aşamasında Rus ordusuna bağlı virologların da görev aldığını hatırlatan Konashenko, Rus aşısının etkinlik testlerinin aşının güvenliğini ispat ettiğini savundu.

Rusya ordusuna gönderilen aşıların Kuzey filosu dahil tüm bölgelere sevkinin sürdürüldüğü ve dünden bu yana yapılan aşı uygulamalarında 10 binden fazla askerin aşılandığı belirtildi. Rus ordusunda askerlerin aşıya güvenmedikleri için yaptırmak istemediği iddialarını yalanlayan Konashenkov, tüm askerlerin korona virüse karşı aşılanacağını ve özellikle sosyal medyada yayılan bu iddiaların, Rus aşısına karşı propaganda amacıyla dış kaynaklar tarafından ortaya konduğunu söyledi. Konashenkov, Rus askerlerinin aşı olmak istemediği iddialarını ortaya atan internet siteleri ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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