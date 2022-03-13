Son dakika haber... Rusya, Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haber... Rusya, Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.40 sıralarında düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerlerinin vurulduğu ifade edildi. Saldırıda 9 katlı bir apartmanın 9'uncu ve 2'nci katlarının hasar gördüğü belirtildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü, şu ana kadar 7 kişinin apartmandan çıkarıldığı aktarıldı.

Son dakika haber... Rusya, Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Rusya, Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Rusya, Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Rusya, Çernihiv'e hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hava Saldırısı, Ukrayna, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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