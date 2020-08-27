Son Dakika: Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı Son dakika dünya haberi... Rusya, dünyanın gördüğü en büyük nükleer patlamandan birisine ait görüntülerini yayınladı.

Rusya, dünyanın gördüğü en büyük nükleer patlamandan birisine ait görüntülerini yayınladı.Çar Bomba'nın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu ifade edildi.

Rusya,Kuzey Kutbu'nda 50 megatonluk 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı. Görüntüler ülkenin nükleer departmanı ROSATOM tarafından yayınlandı. Nükleer bomba 30 Ekim 1961'de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severny Adası'nda patlatılmıştı. Rusya'nın nükleer enerji kurumu Rosatom, Kremlin tarafından neredeyse altmış yıldır gizli tutulan görüntüleri, 20 Ağustos'ta kuruluşunun 75'nci. yıldönümünü kutlamak için yayınlandı. Çar Bomba'nın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu ifade edildi.

PATLAMA SONRASI YAYILAN RADYASYON NORVEÇ'E KADAR UZANDIÖte yandan, patlama sonucunda mantar biçiminde yükselen bulut kütlesi 67 km genişliğinde yayıldığı ifade edildi. Patlamanın neden olduğu şok dalgaları 5 şiddetinde bir depreme neden olurken yayılan radyasyon Norveç'e kadar ulaştığı kaydedildi. ABD'NİN NÜKLLER DENEMELERİNE KARŞILIK OLARAK PATLATILDI

Rus ordusu tarafından resmi olarak RDS-220 olarak adlandırılan Çar Bomba, şimdiye kadar yaratılmış en büyük nükleer bomba özelliğini taşıyor ve ABD tarafından üretilen nükleer bombalarla rekabet etmek için Soğuk Savaş'ın zirvesinde geliştirilmişti. 1954'te ABD, daha önceki nükleer bombalardan çok daha güçlü olacak şekilde tasarlanmış en büyük nükleer bombasını patlatmıştı. Castle Bravo olarak adlandırılan bomba Marshall Adaları'nda 15 megatonluk bir güçle patladı.

Kaynak: DHA