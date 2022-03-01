Son dakika: Rusya aleyhine "soykırım" davası 7-8 Mart'ta görülecek - Haberler

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Son dakika: Rusya aleyhine "soykırım" davası 7-8 Mart'ta görülecek

AA, Selman Aksünger - Güncel
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Son dakika: Rusya aleyhine

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7 ve 8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7 ve 8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın duruşma tarihleri bildirildi.

Açıklamada, 7 Mart'ta Ukrayna'nın ve 8 Mart'ta Rusya tarafının dinleneceği duruşmaların hibrit formatta yapılacağı belirtildi.

-Rusya'ya uyarı

Divan, Rusya'ya açıklanacak muhtemel tedbir kararlarının etkisini ortadan kaldıracak fiillerden kaçınması uyarısında bulundu.

Rusya, Divan'dan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil şekilde "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunmuştu.

Ukrayna, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle 26 Şubat 2022'de Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Ukrayna, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıkarak, Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

-Rusya'nın 'soykırım iddiaları'

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu açıklamıştı.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Soykırım, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Haberler

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