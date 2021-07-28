Son dakika! Rusya, Afganistan'da geniş tabanlı hükümet kurulmasıyla krizin aşılabileceği görüşünde

Son dakika gündem haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da krizin geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasıyla çözüme ulaşması gerektiğini ifade etti.