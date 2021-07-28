Son dakika! Rusya, Afganistan'da geniş tabanlı hükümet kurulmasıyla krizin aşılabileceği görüşünde
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Son dakika! Rusya, Afganistan'da geniş tabanlı hükümet kurulmasıyla krizin aşılabileceği görüşünde

Son dakika! Rusya, Afganistan'da geniş tabanlı hükümet kurulmasıyla krizin aşılabileceği görüşünde
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da krizin geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasıyla çözüme ulaşması gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da krizin geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasıyla çözüme ulaşması gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabulov'un, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kabulov, Afganistan'da ülkenin tüm ana siyasi güçlerini içeren geniş tabanlı bir geçiş koalisyon hükümetinin kurulması yoluyla, Afganistan'da krizin istikrarlı bir çözüme ulaşılması gerektiğine yönelik inancını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Karzai'nin de Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganlar arası müzakerelerin başlatılmasını hızlandırma çabalarını desteklediği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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