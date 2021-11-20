Son dakika: Rüşvet operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal suçlarından 15 Kasım 2021 tarihinde 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Gözaltına alınan 33 şüpheliden, 2 şüphelinin aynı gün ifadelerinin alınmalarına müteakip serbest bırakılmalarına, 31 şüphelinin ise ifade ve sair adli işlemleri müteakiben mevcutlu olarak adliyeye sevklerine karar verildi. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu sonucu 6 kamu görevlisi, 4 sivil kişi olmak üzere toplam 10 şüphelinin tutuklanmalarına; 12 kamu görevlisi ve 6 sivil kişi olmak üzere toplam 18 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına; 1 kamu görevlisi ve 2 sivil kişinin ise ifadelerinden sonra serbest bırakılmalarına karar verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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