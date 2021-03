Son dakika... Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında sanık avukatı: Ani hava değişimi kazaya yol açabiliyor

ANTALYA'da, Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında tutuksuz sanıklar su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez'in yargılanmasına devam edildi. Sanıkların avukatı Rumi Mercan, bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere kazanın doğal afet kaynaklı olduğunu belirterek, "Ani hava değişimleri kazalara yol açabiliyor" dedi.

Olay, 14 Eylül 2019 günü saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rusya uyruklu Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark Mitrofanov (19), sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'nda bir otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarına takıldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Tatyana Mitrofanov ve oğlu, yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan Mark Mitrofanov tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, annesi Tatyana Mitrofanov ise sağlığına kavuşup taburcu oldu. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sirek ile Çürümez, yargılandıkları 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuksuz sanıklar Hüseyin Sirek ile Fatih Mehmet Çürümez, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada makine mühendisi, meteoroloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu hatırlatan sanıkların avukatı Rumi Mercan, raporda, halata ait teknik verilerin ve sertifika özelliklerinin yeterli olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef halatın yüksek rüzgar etkisi ile kopması sonucu bu istenmeyen olay gerçekleştiği bilirkişi heyetinin de raporuna yansımıştır. Biz başından beri olayın doğal afetten kaynaklı bir kaza olduğu, müvekkillerimizin bu olayda bir kusurlarının bulunmadığını belirtmiştik. Nitekim, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen ve 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasının da ilk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Maalesef böyle kazalar her an her yerde yaşanabiliyor. Ani hava değişimleri kazalara yol açabiliyor" dedi.

Mahkeme savcısı mütalaasında, bilirkişi heyetinin raporu dikkate alınarak sanıkların beraatini istedi. Şikayetçi avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak istemesi üzerine duruşma ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN