Son dakika: Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı
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Son dakika: Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı

Son dakika: Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Rus polisi, düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov'un saray yavrusu evinde yaptığı armada, lüks araçlar ve altın kaplama klozetlerle karşılaştı.

Rus polisi, düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov'un saray yavrusu evinde yaptığı armada, lüks araçlar ve altın kaplama klozetlerle karşılaştı.

Rusya'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekiplerinin karşılaştıkları manzara, görenleri hayrete düşürdü. Rusya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir rüşvet operasyonunda, Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov ve emri altında çalışan 35'ten fazla trafik polisini gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Safanov'un evinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkanlar dudak uçuklattı. Sahip olduğu Lüks araçların yanı sıra, Safanov'un kendine ev değil resmen bir yavru saray inşa ettiği ve hatta evde yer alan tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı. Ayrıca operasyonda Safanov'un, rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu ve yaptığı işler karşılığında para aldığı belirlendi. Polis operasyonun ardından Safanov ve beraberindeki 35'ten fazla polis hakkında ise soruşturma başlattı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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