Son Dakika: Rus savaş uçağı Barents Denizi üzerinde Norveç uçağını engelledi
Son dakika haberlerine göre Rusya'ya ait MiG-31 tipi savaş uçağının, Barents Denizi üzerinde Norveç'e ait bir uçağı engellediği duyuruldu.
25.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:11
Rusya'ya ait MiG-31 tipi savaş uçağının, Barents Denizi üzerinde Norveç'e ait bir uçağı engellediği duyuruldu.
- Rusya
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'ya ait MiG-31 tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın ülke sınırlarına girişinin engellediğini duyurdu.
- Rusya
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Kaynak: DHA