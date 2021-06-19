Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: - Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

- Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi açıklarından saat 17.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur yolcu' sembolü önünden ilerleyen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da geçtikten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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