Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

22.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:59

- Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

- Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 12.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu döndükten sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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