Son Dakika | Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son Dakika | Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika gelişmesine göre Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Son Dakika | Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
11.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:01

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve saat 17.45 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Türk sahil güvenlik botu, Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisinin boğazı geçişine refakat etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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