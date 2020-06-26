Son Dakika | Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri: Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich', Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:01
Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich', Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' savaş gemisi saat 10.45 civarında Çanakkale önlerine ulaştı. Daha sonra 'Dur Yolcu' yazısı önünden Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA