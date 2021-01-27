Son Dakika | Rus polisi, tutuklu muhalif Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu vakfa baskın yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Rus polisi, tutuklu muhalif Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu vakfa baskın yaptı

27.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:30
Son Dakika | Rus polisi, tutuklu muhalif Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu vakfa baskın yaptı

Son dakika haber... Rusya'da polisin, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisine baskın yaptığı bildirildi.

Rusya'da polisin, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisine baskın yaptığı bildirildi.

Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü İvan Jdanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Navalnıy ve eşi Navalnaya'nın başkent Moskova'daki daireleri ve Yolsuzlukla Mücadele Vakfında arama yapıldığını duyurdu.

Polisin evlere kapıları kırarak girdiğini belirten Jdanov, aramanın "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle yapıldığını ifade etti.

Navalnıy'nın serbest kalması için gösteri yapılmıştı

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy da 31 Ocak'ta protesto gösterilerinin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Ersun Yanal Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Rus polisi, tutuklu muhalif Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu vakfa baskın yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 18:36:21. #1.14#
title