Son Dakika | Rus polisi, tutuklu muhalif Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu vakfa baskın yaptı

Son dakika haber... Rusya'da polisin, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisine baskın yaptığı bildirildi.

Rusya'da polisin, tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın evlerine ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisine baskın yaptığı bildirildi.

Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü İvan Jdanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Navalnıy ve eşi Navalnaya'nın başkent Moskova'daki daireleri ve Yolsuzlukla Mücadele Vakfında arama yapıldığını duyurdu.

Polisin evlere kapıları kırarak girdiğini belirten Jdanov, aramanın "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle yapıldığını ifade etti.

Navalnıy'nın serbest kalması için gösteri yapılmıştı

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy da 31 Ocak'ta protesto gösterilerinin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu