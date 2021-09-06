Son Dakika | Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı
Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacak.
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacak.
Kırım Dayanışması Platformu'nun Facebook'tan yaptığı açıklamada, Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, Celal'in 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetti.
Mahkeme, savunma tarafının ev hapsi tedbiri talebini reddetti.
Celal, "sabotaj" iddiasıyla 12 ila 15 sene arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz