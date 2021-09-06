Son Dakika | Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı

Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacak.