Son Dakika | Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı
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Son Dakika | Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı

Son Dakika | Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacak.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacak.

Kırım Dayanışması Platformu'nun Facebook'tan yaptığı açıklamada, Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, Celal'in 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme, savunma tarafının ev hapsi tedbiri talebini reddetti.

Celal, "sabotaj" iddiasıyla 12 ila 15 sene arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Son Dakika | Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı - Haberler
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