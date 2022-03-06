Son dakika... Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Rus askerleri, Irpin'deki sivilleri bombaladı

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Irpin kentinde, Rus askerleri tarafından sivillerin üzerine roket ve bomba atışları gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın Irpin kentinde, Rus askerleri tarafından sivillerin üzerine roket ve bomba atışları gerçekleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 11. gününde bazı kentlerde çatışmalar artarken Kiev'e yakın noktadaki Irpin kentinde Rus askerleri tarafından roket ve bombalar kullanıldı. İnsanların sokaktayken gerçekleştiği saldırıda, bir roketin caddeye fırlatılması nedeniyle birçok kişi ağır yaralandı. Çevredekiler yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir sokak köpeğinin de yaralandığı ve bağırmaya başladığı görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Rus askerlerinin kentteki saldırıları ise devam ediyor. - IRPİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Roket, Bomba, Rus, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title