Son Dakika | Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son Dakika | Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' isimli askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru aldı.

Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' isimli askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru aldı.

Ege Denizi'nden saat 0945'tee Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' adlı askeri römorkörü saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri römorkör, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörüne boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Son Dakika | Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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